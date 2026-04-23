61. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU | Pedallar Çeşme'de dönecek! 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

TUR TARİHİNDE ÖZEL BİR ETAP



Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihinde önemli bir yere sahip olan bu hat, yıllar içinde farklı yönlerde koşuldu. Yarış tarihinde ilk kez 2000 yılında rota tersine çevrilirken, İzmir birçok yıl organizasyona ev sahipliği yaptı. Çeşme, TUR rotasına ilk kez 57. yılında dahil olurken; Selçuk ise 2013 yılında Meryemana zirve finişi ile etap programına katılarak organizasyonun önemli duraklarından biri haline geldi. 2025 yılında ise bu yılın tersine koşulan Selçuk - Çeşme etabında İtalyan sprinter Elia Viviani profesyonel kariyerinin son etap zaferini elde etti.

İKİNCİ ETAP AYDIN'DAN START ALACAK



Turun ikinci etabı, 27 Nisan'da Aydın'dan başlayacak. İlk kez etap startına ev sahipliği yapacak Aydın, bu yönüyle TUR tarihinde ayrı bir önem taşıyor. Aydın'dan Marmaris'e uzanacak etap, sprint finişiyle dikkat çeken yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olacak.