İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN CUMA | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki, İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İşte 24 Nisan Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...
24 Nisan Cuma 2026
BALÇOVA / İZMİR
Teleferik
Korutürk
9:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Cengizhan
9:00 - 15:30
Cengizhan
10:00 - 12:00
Osmangazi
12:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Bölcek
Kadıköy
9:00 - 17:00
Ayvatlar
9:30 - 17:29
İsmailli Hacılar
9:30 - 17:20
Yukarıbey Kaplan
9:00 - 16:50
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe
Atatürk
9:15 - 17:15
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
9:30 - 15:30
Mevlana
9:00 - 15:00
İnönü
1:00 - 1:30
BUCA / İZMİR
Zafer
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
8:00 - 16:00
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
1:00 - 6:00
Atatürk
8:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
9:00 - 13:00
Salihler
9:00 - 13:00
Salihler
9:00 - 13:00
Salihler
9:00 - 9:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
8:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Fatih
Osmaniye
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Gölova
9:00 - 13:00
Gölova
Ahmetbeyli
Ataköy
Çakaltepe
Çile
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
10:15 - 16:15
Ovakent
Mescitli
Bademli
9:00 - 17:00
Mursallı
9:15 - 15:15
Cevizalan
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy
9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Torbalı
Ertuğrul
Muratbey
Yedi Eylül
Alpkent
Çapak
Cumhuriyet
1:00 - 3:00
Muratbey
Yemişlik
Torbalı
Tepeköy
Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka
Ertuğrul
Cumhuriyet
Atatürk
9:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Zeytineli
Uzunkuyu
10:30 - 11:00
Zeytinler
Birgi
Uzunkuyu
Zeytineli
Barbaros
16:00 - 16:30
Uzunkuyu
Zeytinler
Zeytineli
Birgi
Barbaros
9:30 - 15:30
Kalabak
9:30 - 15:30