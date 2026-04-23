Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN CUMA | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 24 Nisan Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

24 Nisan Cuma 2026

BALÇOVA / İZMİR

Teleferik

Korutürk

9:00 - 17:00

BAYRAKLI / İZMİR

Cengizhan

9:00 - 15:30

Cengizhan

10:00 - 12:00

Osmangazi

12:00 - 13:00

BERGAMA / İZMİR

Bölcek

Kadıköy

9:00 - 17:00

Ayvatlar

9:30 - 17:29

İsmailli Hacılar

9:30 - 17:20

Yukarıbey Kaplan

9:00 - 16:50

BEYDAĞ / İZMİR

Aktepe

Atatürk

9:15 - 17:15

BORNOVA / İZMİR

Mevlana

9:30 - 15:30

Mevlana

9:00 - 15:00

İnönü

1:00 - 1:30

BUCA / İZMİR

Zafer

10:00 - 16:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık

8:00 - 16:00

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

1:00 - 6:00

Atatürk

8:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Salihler

9:00 - 13:00

Salihler

9:00 - 13:00

Salihler

9:00 - 13:00

Salihler

9:00 - 9:30

KARŞIYAKA / İZMİR

Örnekköy

8:00 - 16:00

KINIK / İZMİR

Cumalı

Fatih

Osmaniye

10:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli

Gölova

9:00 - 13:00

Gölova

Ahmetbeyli

Ataköy

Çakaltepe

Çile

NARLIDERE / İZMİR

Ilıca

9:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan

10:15 - 16:15

Ovakent

Mescitli

Bademli

9:00 - 17:00

Mursallı

9:15 - 15:15

Cevizalan

10:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR

Zeytinköy

9:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Torbalı

Ertuğrul

Muratbey

Yedi Eylül

Alpkent

Çapak

Cumhuriyet

1:00 - 3:00

Muratbey

Yemişlik

Torbalı

Tepeköy

Mustafa Kemal Atatürk

Karşıyaka

Ertuğrul

Cumhuriyet

Atatürk

9:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Zeytineli

Uzunkuyu

10:30 - 11:00

Zeytinler

Birgi

Uzunkuyu

Zeytineli

Barbaros

16:00 - 16:30

Uzunkuyu

Zeytinler

Zeytineli

Birgi

Barbaros

9:30 - 15:30

Kalabak

9:30 - 15:30

