İzmirliler dikkat: ESHOT saat verdi, 'güzergah değişecek' dedi! En çok kullanılan hatlar da etkilenecek...

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmirlileri uyardı.
Yapılan açıklamaya göre, Kız Yurdu Kavşağı ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi arasında yapılan asfalt serim çalışmaları nedeniyle pek çok hattın güzergahında geçici olarak değişikliğe gidilecek. Düzenlemeden en çok kullanılan otobüs hatları arasında yer alan 470, 490, 515 numaralı hatlar da etkilenecek.
SAAT VERDİ
Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
24 Nisan 2026 Cuma günü 23.00-05.30 saatleri arasında geçerli olmak üzere;
Yol, Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Buca ilçesi Doğuş Caddesi üzerinde,
Kız Yurdu Kavşağı ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi arasında yapılan asfalt serim çalışmaları nedeniyle;
176 No.lu Demirciköy - Adatepe
206 No.lu Şirinyer Aktarma Merkezi - Havalimanı
304 No.lu Tınaztepe - Konak
353 No.lu Gaziemir - Tınaztepe
470 No.lu Tınaztepe - Lozan Meydanı
490 No.lu Tınaztepe - Üçyol
515 No.lu Tınaztepe - Evka 3 Metro
878 No.lu Tınaztepe - Şirinyer Aktarma Merkezi hatlarımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecek olup Hasanağa Bahçesi - Buca Eski Mezarlık -Eski Mezarlık - Buca Diyaliz Merkezi Papatya - Begos - Beşselviler ve kampüs içerisindeki duraklarımız çalışmalar süresince hizmet dışı kalacaktır.
