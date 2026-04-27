İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (IZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu: Artış yaşanır ama çok fazla olmaz

"BUCA hem öğrenci bölgesi hem de cazibe merkezi. Dokuz Eylül Üniversitesi kampüslerinin olmasının yanı sıra ticari alanların yoğunluğu ve çevre yolunun bağlanması, ilçeyi daha da gözde bir konuma getirdi. Metronun oradan geçmesi elbette büyük bir avantaj sağlayacak. Konut ve işyeri rakamlarını tabii ki artıracaktır. Buca ve Şirinyer'de artık 3+1 konutlar da üretilmiyor. Kentsel dönüşüm de çok hareketli değil ama dönüşüm yapıldığı zaman yüksek ihtimalle 2+1 ve 1+1 dairelere geçilecektir. Menemen'de İzban hattı geçmeye başladıktan sonra satılık konut fiyatları 4-5 katına çıktı. Aynı şekilde Buca'da da artış olacak. Ama bu artışı şu anda öngöremeyiz. Ne zaman raylı sistem harekete geçti o zaman bu hareketlilik kendini gösterir. Buca'daki artışlar 4-5 kat olmaz. Öğrenci bölgesi olduğu için yüksek bir kira seyri olacağını düşünmüyorum. Buca'yı Bornova ve Karşıyaka ile kıyaslamak mümkün değil. Bornova her zaman Buca'nın bir tık üstünde, Karşıyaka ise iki tık üstünde olmuştur. İzmir'in bazı ilçe ve semtlerinde rakamlar inanılmaz yükseldi. Öğrenci merkezi olsa da Buca bunların biraz daha altında kalıyor. Diğer ilçelere nazaran daha uygun fiyatlı konutlar yer alıyor. Buca'nın bir büyük avantajı da depreme dayanıklı bir bölge olması. Dağlık bir kesimde olduğu için burada deprem riski çok düşük."

PARAMIZI KAÇ YILDA GERI ALIRIZ?

YATIRIMCININ en çok merak ettiği "kendini amorti etme süresi" konusunda Buca, İzmir'in diğer ilçelerine adeta ders veriyor. Şehir genelinde bir konutun kira getirisiyle kendi bedelini geri ödeme süresi ortalama 22 ila 25 yıl arasında değişirken, metro hattının dokunduğu mahallelerde bu tablo tamamen değişmiş durumda. Duraklara yürüme mesafesinde olan konutlarda amortisman süresi 14-16 yıla kadar gerileyerek yatırımcı için "kaçırılmayacak fırsat" bölgesine girdi.Özellikle projenin tamamlanma oranına paralel olarak Tınaztepe ve Buca Koop bölgelerindeki kira bedelleri son bir yılda yüzde 50 oranında ek prim yaparak mülk sahiplerinin yüzünü güldürdü. Ticari alanlarda ise durum çok daha çarpıcı; istasyon çıkışlarındaki ilk 250 metrelik çemberde kalan dükkanların devir bedelleri, oluşacak devasa yaya trafiği beklentisiyle şimdiden 3 katına çıktı. Bu veriler ışığında Buca, parasını gayrimenkule yatırıp en kısa sürede geri almak isteyenler için İzmir'in yeni şampiyonu ilan edildi.

Tüm Girisimci Emlak Müsavirleri Dernegi (TÜGEM) Izmir Il Baskanı Mesut Gazioglu: AILE TIPI KONUT TALEBI ARTTI

"BUCA hala güçlü bir öğrenci nüfusuna sahip olsa da metro projesi ve ulaşım avantajı nedeniyle artık yatırımcıların da radarına girmiş durumda. Son yıllarda öğrenci semti kimliğinden çıkıp karma bir yaşam ve yatırım bölgesine dönüşmeye başladı. 'Metroyla 12 dakikada Üçyol' söylemi, beyaz yakalıların talebini elbette ki artırdı. Özellikle merkezi ilçelerde fiyatların yükselmesiyle birlikte ulaşımı hızlı ama fiyatı daha erişilebilir bölgeler arayan beyaz yakalılar Buca'ya yönelmeye başladı. Bu da aile tipi konut talebini artırdı. Metro istasyonlarına yürüme mesafesindeki evlerde 'Metro primi' diyebileceğimiz bir fiyat artışı görülüyor. Bu durum bazı kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarını ve kira artışı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bornova ve Karşıyaka, Buca'ya nazaran daha oturmuş ve pahalı pazarlara sahip. Buca ise gelişme potansiyeli yüksek ama henüz fiyatların görece düşük olduğu bir bölge olduğu için yatırımcı açısından daha yüksek getiri potansiyeli sunabiliyor. Ulaşım projeleri tamamlandığında genellikle fiyatlar bir kez daha yukarı yönlü hareket eder. Bu yüzden birçok yatırımcıya göre metro açıldığında bugünkü fiyatlar 'Erken dönem fiyatı' olarak görülebilir. Ek olarak, Buca bölgesi yıllardır çok hareketli bir nokta. İzmir'in en büyük ilçesi. Metronun da hareket katmasıyla birlikte, vatandaşların alımsatımda mağdur olmaması için yetkili ve görevini layıkıyla yapan emlak danışmanları aracılığıyla işlem yapmalarını tavsiye ediyorum."