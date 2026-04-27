Metro hattı Buca'da yatırım iştahını artırdı

ERCAN AKGÜN









İzmir'in Buca ilçesi, sadece demir ağlarla değil, tarihinin en büyük gayrimenkul değer artışıyla yeniden inşa ediliyor. Üçyol- Buca Metro Hattı'nda açılış yılına girilirken, ilçe ekonomisi "kesintisiz ulaşım" vaadiyle kabuk değiştirdi. Rayların geçtiği her istasyon çevresinde konut fiyatları ivme kazanırken, Buca artık sadece bir "öğrenci durağı" değil, İzmir'in en yüksek getiri potansiyeline sahip yatırım havzası olarak tescillendi.

ULAŞILABİLİRLİK DEĞERİ

Ekonomi çevreleri, Buca'daki bu finansal hareketliliği geçici bir balon olarak değil, "ulaşılabilirlik primi" olarak tanımlıyor. Sürücüsüz metro teknolojisiyle Üçyol'a mesafeyi 12 dakikaya indirecek olan hat; özellikle Tınaztepe ve Çamlıkule lokasyonlarını İzmir'in yeni çekim merkezi haline getirdi. Geçmişte trafik yükü nedeniyle hak ettiği değeri bulamayan bölgeler, bugün emlak endeksinde Konak ve Alsancak gibi merkezlerle yarışıyor. Projenin başladığı günden bu yana bölgedeki değer artışı, birçok mahallede İzmir ortalamasını geride bıraktı. Buca'daki dönüşüm sadece rakamlarda değil, sosyal profilde de yaşanıyor. Eskiden yalnızca öğrenci nüfusun domine ettiği piyasaya, artık şehir merkezinde çalışan ve trafikten kaçmak isteyen beyaz yakalılar dahil oldu. "12 dakikada merkezdeyim" konforunu satın almak isteyen yatırımcı ve oturumcu kitlesi, bölgede modern ve sosyal donatılı konut arayışına girdi. Bu talep, eski yapı stokunun hızla kentsel dönüşüme girmesini ve yerine "nitelikli yaşam alanlarının" yükselmesini tetikledi.