Meslek Fabrikası meselesi kilitlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ama Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahliyesi istenilen Halkapınar'daki Meslek Fabrikası meselesi yılan hikayesine döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tapunun Vakıflar Müdürlüğü'ne geçmesi nedeniyle binayı kullanıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ise binanın içindeki belediye mallarını boşaltamadığı için binayı kullanamadığı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehri Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kamuya ait mallar yasaya göre yediemine alınamıyor" dedi.
SÜREÇ DÜĞÜM OLDU
Süreci dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Cemil Tugay şu bilgileri verdi: "Mülkiyet ile ilgili davalarımız da devam ediyor. Meslek Fabrikası'nda 300 milyon liranın üzerinde belediyenin malzemesi var. Orası kolayca tahliye edilemez. Sökümü çok zor. Binaya zarar vermeden sökülemeyecek malzemeler var. Malzemeleri tahliye etme noktasında kilitlendiler. Malzemelere dokunurlarsa ya da zarar verirlerse suç işlenir. Bize kullandırmıyorlar. Onlar da kullanamıyorlar. Bir kilitlenme söz konusu."
NE OLMUŞTU?
İZMİR Meslek Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar'daki eski bir un fabrikasının restore edilmesiyle 2016 yılında hizmete açılmış ve binlerce kişiye mesleki eğitim imkânı sunmuştur. Fakat binanın mülkiyeti uzun süredir tartışma konusu. Belediye, binanın 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararnamesiyle belediyeye devredildiğini ve tapulu mülk olduğunu savunmaktadır. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, binanın kendi mülkiyetinde olduğunu iddia ederek tahliye süreci başlatmıştır. Belediye, tapuya el konulmasını hukuksuz olarak nitelendirmiş ve dava sürecinin devam ettiğini belirtmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün verdiği tahliye süresinin dolmasıyla 6-7 Nisan 2026 tarihlerinde polis ekipleri binayı ablukaya almıştı.