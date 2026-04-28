Haberler İzmir Meslek Fabrikası meselesi kilitlendi Meslek Fabrikası meselesi kilitlendi İzmir'de bir süredir devam eden Meslek Fabrikası sorunu hala çözülemedi. Fabrikanın boşaltılması gerektiği halde gerçekleştirilen protesto yüzünden süreç sekteye uğramıştı. Elde edilen bilgilere göre fabrikanın içinde sökümü zor olan malzemeler bulunuyor ve bu sebeple de boşaltılamıyor. Meslek Fabrikası meselesi tam da bu noktada kilitlenmiş durumda.









İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ama Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahliyesi istenilen Halkapınar'daki Meslek Fabrikası meselesi yılan hikayesine döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tapunun Vakıflar Müdürlüğü'ne geçmesi nedeniyle binayı kullanıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ise binanın içindeki belediye mallarını boşaltamadığı için binayı kullanamadığı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehri Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kamuya ait mallar yasaya göre yediemine alınamıyor" dedi.

SÜREÇ DÜĞÜM OLDU

Süreci dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Cemil Tugay şu bilgileri verdi: "Mülkiyet ile ilgili davalarımız da devam ediyor. Meslek Fabrikası'nda 300 milyon liranın üzerinde belediyenin malzemesi var. Orası kolayca tahliye edilemez. Sökümü çok zor. Binaya zarar vermeden sökülemeyecek malzemeler var. Malzemeleri tahliye etme noktasında kilitlendiler. Malzemelere dokunurlarsa ya da zarar verirlerse suç işlenir. Bize kullandırmıyorlar. Onlar da kullanamıyorlar. Bir kilitlenme söz konusu."