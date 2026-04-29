İzmir'de mahalleyi yasa boğan sessizlik! Acılı komşu konuştu: Her gün balkondan el sallayan Hasan amca bugün yoktu





"BALKONDAN EL SALLAYAN AMCAMIZ BUGÜN ORADA YOKTU"



"Kendini engelli oğluna adamıştı. Belirli dönemlerde diyalize götürüp getiriyordu. Burada denk geldiği zaman sadece oğlunun konusu açıldığı zaman gözleri dolarak anlatırdı. Onun dışında asla hiç somurtkan ve bitap bir şekilde görmezdik. Binanın arka balkonundan her gün el sallayan amcamız bugün orada yoktu. Yangın esnasında Hasan amca önce ön balkona çıkıp yardım istemiş. Arka balkona çıksa yangından kurtulacak ama oğlu yatalak olduğu için haliyle bizim tahminimiz onu çıkarmak isterken orada kendi hayatını feda etmiş oldu. Çok üzgünüz ve ne diyeceğimizi bilemiyoruz."