İzmir'de 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 1 polisin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 TIR'ın kontrolden çıkıp hızla gelip araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

DHA

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir'in İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İzmir yönüne seyir halindeyken İsmail Çoban'ın henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 45 KB 8376 plakalı TIR, önündeki başka TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 TIR karşı şeride geçip, 1'i polis aracı olmak üzere 8 araca çarptı. Savrulan 45 KB 8376 plakalı TIR yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde TIR'ın şoförü Çoban ve kazaya karışan motosikletin sürücüsü Gökhan Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılardan polis memurları Serkan Hızlı ile Hakan Özdemir ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer 3 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Polis memuru Hızlı, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair tespite rastlanmadı.

