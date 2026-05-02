İzmir’de binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi!

Son dakika İzmir haberleri... Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan O.A., tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda dün şüpheli O.A.'nın adresine operasyon düzenlendi. Ev ile otomobilde yapılan aramada, toplam 2 bin 620 adet uyuşturucu hap ve 15,34 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.