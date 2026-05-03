Bornova, Buca, Konak... İzmir elektrik kesintisi 3 Mayıs Pazar | GDZ Elektrik duyurdu

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS PAZAR
10:00 - 11:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih ( 2454. Sk. )
09:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Bahçelievler ( 565/1 569. Sk. 566. Sk. )
09:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kayadibi ( Gelincik Sk. Kayadibi Cd. )
Karaçam
08:00 - 11:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç ( Şehit Er Zeki Toker Cd. )
09:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sütçüler ( Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri Akalan Köyü Akevler Cd. Yaman Sk. )
11:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni ( SANCAKLIBOZKÖY )
Halilbeyli OSB
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere ( Yeşildere Köyü İç Yolu Kazallı Küme Evleri )
09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Konak ( Çobanoğlu Zeki Bey Cd. Anafartalar Cd. 860. Sk. 859. Sk. 856. Sk. 855. Sk. 854. Sk. 853. Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Mithatpaşa Cd. Milli Kütüphane Cd. Cumhuriyet Blv. )
İsmet Kaptan ( Şair Eşref Blv. Gazi Blv. 1371. Sk. 1370. Sk. )
08:00 - 11:00
MENDERES / İZMİR
Kısık ( İzmir Aydın Cd. 7720. Sk. )
Oğlananası Atatürk ( 7035. Sk. 7040. Sk. Koyun Ahılı Küme Evleri Eski Aydın Cd. 7039. Sk. )
Oğlananası Cumhuriyet ( Fevzi Çakmak Cd. )
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet ( 136/12. Sk. Ziraat Fakültesi Lojmanları Küme Evleri Sevgi Cd. 98/2. Sk. 98/1. Sk. 96. Sk. 94/1. Sk. 94. Sk. 7609/1. Sk. 7533. Sk. 7531. Sk. 7529. Sk. 7519. Sk. 7517. Sk. 7516. Sk. 7512/3. Sk. 7512/2. Sk. 7512/1. Sk. 7512. Sk. 7510/1. Sk. 7510. Sk. 7509. Sk. 7508/1. Sk. 7508. Sk. 136/2. Sk. Hade Fide Seralar İçi Yolu 136/9. Sk. 7516/1. Sk. 136/4. Sk. 7519/1. Sk. Menemen Boğa Sperması Üretim Merkezi )
Ulus ( Çanakkale Asfaltı Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 7540/1. Sk. 7540. Sk. 7538. Sk. 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501. Sk. 136. Sk. 100/4. Sk. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 100. Sk. 100/5. Sk. )
Gazi ( İstiklal Cd. Yenilik Cd. 107/7. Sk. Koyundere Cami Cd. 7701. Sk. 7700. Sk. 7521. Sk. 7505. Sk. 107/5. Sk. 107/3. Sk. 107/2. Sk. 107/1. Sk. 7527. Sk. 7505/1. Sk. )
29 Ekim
Ahıhıdır
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İlkkurşun ( İlkkurşun Küme Evleri İzmir Ödemiş Yolu )
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )
08:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy ( Kuyu Çukuru Sk. İzmir Aydın Cd. )
09:30 - 13:00
KINIK / İZMİR
Örtülü ( Çam Sk. Çarşı Sk. Çayırlar Küme Evleri Örtülü Köyü İç Yolu Kösten Küme Evleri Koçcaz Küme Evleri Meyil Küme Evleri Debicik Küme Evleri Kasap Alanı Küme Evleri Dacak Küme Evleri Geçkin Cd. Şen Küme Evleri Karşıyaka Küme Evleri Kılaz Sk. Mescit Sk. Uzun Küme Evleri Laleli Sk. Meltem Sk. Kadılar Sk. Okul Cd. Serap Sk. Sultan Cd. )
Poyracık ( Karacagüller Kümeleri Evleri Karacagüller Küme Evleri Pekmezci Bağları Küme Evleri Hülya Sk. Çayır Küme Evleri Çoraklık Küme Evleri Adalar Küme Evleri Akhisar Bergama Yolu Akpınar Küme Evleri Aşağı Kırcalar Küme Evleri )
Sucahlı ( Kızılçam Sk. Defne Sk. Aslan Sk. Sucahlı Köyü İç Yolu Çamlı Sk. Harmanlık Sk. )
Yayakent ( Atçayır Küme Evleri Dündarlı Yolu Küme Evleri Kavakalanı Yolu Küme Evleri Poyraz Sk. Barış Sk. Nazlı Sk. Yunus Emre Cd. Korkmaz Çıkmazı Sk. Şehit Sk. Şafak Sk. Karahayıt Küme Evleri Bergama Yolu Küme Evleri İğdeler Küme Evleri Harman Yeri 2 Sk. Kırgeçit Çayı Küme Evleri Kırkkıuyu Küme Evleri Begüm Sk. Zincir Sk. Mercan Sk. Batı Sk. Sönmez Çıkmazı Sk. Ayıtlık Küme Evleri Tokat Çayırı Küme Evleri Yayakent Köyü İç Yolu Şanlı Çıkmazı Sk. Barbaros Sk. Bağımsızlık Cd. Engin Sk. Kahraman Sk. Sancak Sk. Simge Sk. Tarla Sk. Gazi Cd. Yayakent Cumhuriyet Sk. Yayakent Cd. )
Mıstıklar ( Mustaklar Köyü ÖREN Atatürk Küme Evleri Alanlar Küme Evleri Kemal Atatürk Kiraz Sk. Kozak Küme Evleri Kurtuluş Küme Evleri Ulus Küme Evleri Yeni Küme Evleri )
Bademalan ( Gelin Küme Evleri Şeref Küme Evleri Söğütalan Küme Evleri Kahveler Sk. Tepe Küme Evleri Karaduvar Küme Evleri Cami Üstü Sk. Bademalanı Köyü İç Yolu Bademalanı Yolu )
Balaban ( Genler Küme Evleri Ata Sk. Hacıosman Sk. Dutlukuyu Sk. Karayer Küme Evleri Taşlılar Küme Evleri Balaban Köyü İç Yolu Taş Köprü Küme Evleri )
Çiftlikköy ( Çömlek Küme Evleri Cami Küme Evleri Mustafa Kemal Küme Evleri Aşağı Yol Küme Evleri )
Dündarlı ( Orman Küme Evleri 6. Barış Sk. Mimar Sinan Cd. Ecevit Sk. Gurur Sk. 5. Çağdaş Sk. İnönü Sk. Başöğretmen Atatürk Sk. Dündarlı Köyü İç Yolu Menderes Sk. )
İbrahimağa ( Orta Küme Evleri Kayalar Küme Evleri Kayın Sk. Çimen Alan Küme Evleri İbrahimağa Köyü İç Yolu )
Işıklar ( Işıklar Köyü Çiftçi Küme Evleri Işıklar Cd. Kalaycı Düzü Küme Evleri Köy Yolu Okulyolu Küme Evleri )
Karatekeli ( Yukarı Küme Evleri Aşağı Küme Evleri )
Kodukburun ( Goduklu Küme Evleri )
Köseler ( Mevsim Küme Evleri Kavak Küme Evleri Asar Küme Evleri Dost Küme Evleri Köseler Köyü İç Yolu )
Osmaniye
Musacalı ( Mimoza Cd. Musacalı Köyü İç Yolu )