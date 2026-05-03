İzmir'de 1. Balkan Dostluk Koşusu düzenlendi





Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kosova Spor ve Gençlik Bakanı Blerim Gashani, Türkiye ile Kosova arasında güçlü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu söyledi.



Gashani, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi köklerden güç aldığını belirterek, "Bizim dostluğumuz tarihi süreçten, tarihi kökenlerinden gücünü alır ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. Hem insani ve hem samimi hem de dostane ilişkileri olan iki ülkeyiz. Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova ve Türkiye'nin ilişkilerini sadece duygusal değil, her anlamda daha da geliştirmek, beraber sinerji yaratmak ve önümüzdeki asırlar boyunca ilişkileri daha güçlü kılmak için hep beraber çalışacağız." dedi.