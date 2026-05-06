İzmir'de Ceyda Yüksel cinayetinde kritik gelişme: İsyan ettiren karar!

GEREKÇELİ KARAR

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; Ceyda Yüksel'in, Dindar'ın cinsel ilişki teklifini reddetmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevredekilerin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün altı çizildi. Sanık Dindar'ın kapıldığı tahrikin etkisiyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup, kapıya vurduğu belirtildi. Dindar'ın, Yüksel'in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup, geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği aktarıldı. Dindar hakkında tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da 'haksız tahrik' indirimi uygulandığına vurgu yapıldı. Yerel mahkemenin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde oy birliğiyle onandı. Daha sonra Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Dindar hakkında verilen 'haksız tahrik' indiriminde isabetsizlik görülmediğine kanaat getirip, kararı onadı.

BAKANLIKTAN İTİRAZ

Yargıtay'ın kararının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakanlık, Serkan Dindar'a verilen cezaya karşı harekete geçti. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi 'haksız tahrik' nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onayan karara temyiz aşamasında itiraz etti. İtirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi. Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ceza Muhakemesi Kanunu 308'inci maddesinde düzenlenen 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi' kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.