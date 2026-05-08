İzmir’de Eşrefpaşa Hastanesi’ndeki gasilhane binası devrediliyor

İZMİR'DE Meslek Fabrikası üzerinden başlayan devir tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen tebligatla Mezarlıklar Müdürlüğü binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği bildirildi. Binanın 13 gün içinde boşaltılmadığı takdirde polis zoruyla tahliye işlemi yapılacağı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki bazı binaların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi ile ilgili başlayan tartışmalara ayrıca Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde hizmet veren eski Gasılhane binası da eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'işgalci' olarak nitelendirildiği, yazıda belirtilen süre sonunda binanın boşaltılmaması halinde polis eşliğinde zorla boşaltılacağı bildirildi.