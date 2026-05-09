  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! BORNOVA, BUCA, KONAK...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! BORNOVA, BUCA, KONAK...

İzmir son dakika haberleri... Gediz Elektrik İzmirlileri uyardı. İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte 10 Mayıs İzmir elektrik kesintisi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik tek tek açıkladı. İzmir'de 12 ilçesinde elektrikler olmayacak. Peki İzmir'de elektrik ne zmaan gelecek? Hangi ilçelerde, kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 10 Mayıs İzmir elektrik kesintisi...

10 Mayıs Pazar 2026

BERGAMA / İZMİR

Zeytindağ

Yenikent

Aşağıkırıklar

Tekkedere

10:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

Gökdere

10:00 - 13:00

Egemenlik

10:00 - 13:00

Egemenlik

9:00 - 17:00

BUCA / İZMİR

Karacaağaç

8:00 - 11:00

Zafer

29 Ekim

Adatepe

8:00 - 11:00

29 Ekim

Belenbaşı

Doğancılar

Karacaağaç

Kırklar

Kaynaklar Merkez

Yıldızlar

Zafer

10:00 - 15:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Demirtaş

Çandarlı

10:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Kızılüzüm

Çınarköy

11:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

9:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Yeşiltepe

Akdeniz

1:30 - 1:45

Kocakapı

Hilal

Oğuzlar

18:30 - 18:45

Kocakapı

Oğuzlar

Hilal

1:45 - 2:00

Ballıkuyu

Etiler

Kocakapı

Akarcalı

Oğuzlar

18:45 - 19:00

Etiler

Ballıkuyu

Akarcalı

Kocakapı

Oğuzlar

2:00 - 2:15

Kubilay

Kosova

Süvari

Tuzcu

Ülkü

Yeni

Kadifekale

Oğuzlar

Ali Reis

Altay

Ballıkuyu

Dayıemir

Dolaplıkuyu

Etiler

İmariye

19:00 - 19:15

Süvari

Tuzcu

Ülkü

Yeni

Kadifekale

Kosova

Kubilay

Oğuzlar

Ali Reis

Altay

Ballıkuyu

Dayıemir

Dolaplıkuyu

Etiler

İmariye

9:00 - 17:00

İsmet Kaptan

9:00 - 17:00

Konak

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Oğlananası Cumhuriyet

Oğlananası Atatürk

Kısık

8:00 - 11:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Tosunlar

9:00 - 17:00

SELÇUK / İZMİR

Zeytinköy

10:00 - 14:00

TİRE / İZMİR

Armutlu

Yemişler

Toparlar

Topalak

Somak

Ortaköy

Musalar

Turan

Kaplan

Hisarlık

Çukurköy

Başköy

Akmescit

İbni Melek

11:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Yeşilköy

8:00 - 11:00

Demirci

Yeşilköy

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Hacı İsa

Yeni

Yaka

12:00 - 18:00

Hacı İsa

Yelaltı

9:30 - 15:30

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA