İzmir'de taksi şoförüne dehşeti yaşatmıştı! O saldırgan tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki akşam bindiği takside bıçakla şoförü yaralayan ve gasp girişiminde bulunan saldırgan tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayıp gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Taksici Çetin Bulut'u (61) bıçaklayarak aracı gasbetmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Taksici Çetin Bulut (61), önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesinde aracına aldığı E.B'yi (59) Uzundere Mahallesi'ne götürmüş, burada araçtan inen şüpheli, ücreti ödeme bahanesiyle tekrar bindiği takside Bulut'un boğazına bıçak dayayarak gasp girişiminde bulunmuştu.

Polis kaçan şüpheliyi gözaltına almış, olay araç içi kamerasınca kaydedilmişti.

