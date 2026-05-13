İzmir’de taksi şoförüne dehşeti yaşatmıştı! O saldırgan tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayıp gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı.
Taksici Çetin Bulut'u (61) bıçaklayarak aracı gasbetmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
OLAY
Taksici Çetin Bulut (61), önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesinde aracına aldığı E.B'yi (59) Uzundere Mahallesi'ne götürmüş, burada araçtan inen şüpheli, ücreti ödeme bahanesiyle tekrar bindiği takside Bulut'un boğazına bıçak dayayarak gasp girişiminde bulunmuştu.
Polis kaçan şüpheliyi gözaltına almış, olay araç içi kamerasınca kaydedilmişti.