ESHOT duyurdu! İzmir'de otobüs hatları değişiyor: Emiralem Çilek Festivali öncesi ulaşımda geçici değişiklik

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü, 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Menemen'de düzenlenecek Emiralem Çilek Festivali nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeye gidildiğini açıkladı. İşte detaylar...
ESHOT'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; 747 No'lu Emiralem - Menemen Aktarma Merkezi, 753 No'lu Göktepe - Menemen Aktarma Merkezi ve 759 No'lu Karaorman - Menemen Aktarma Merkezi hatlarında geçici güzergah değişikliği uygulanacağı ifade edildi.
BAZI DURAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK
Festival kapsamında alınan ulaşım tedbirleri doğrultusunda Çileklik, Yol, Trafo, Merkez İlköğretim Okulu, Çilek Bahçesi ve Emiralem Üçyol duraklarının geçici süreyle hizmet dışı kalacağı belirtildi.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güncel güzergah ve sefer bilgilerini ESHOT'un resmi kanallarından takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.