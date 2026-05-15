Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 15 MAYIS | İZSU DUYURDU! İZMİR'İN O İLÇESİNDE 6 SAAT SULAR YOK

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'in 5 ilçesinde bugün saatlerce su olmayacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Mayıs İzmir su kesintisi planı...

BORNOVA - ERGENE 15.05.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR - ABDİ İPEKÇİ, AYDIN, İHSAN ALYANAK, PEKER, YUNUS EMRE 15.05.2026 saat 09:08 ile 10:08 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA - CUMHURİYET, İNÖNÜ, MUSTAFA KEMAL 15.05.2026 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ - CUMHURİYET 15.05.2026 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI - AHMETLİ 15.05.2026 saat 08:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

