İzmir’de CHP karıştı! Meclis toplantısına katılmadılar...

AK Parti Grubunun tam kadro mecliste bulunduğu ancak meclis salonunda 3 meclis üyesiyle yer aldığı ikinci oturumda, CHP Grubu büyük fire verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanı olduğu Sağlıklı Kentler Birliği genel kurul toplantısında olması nedeniyle meclise katılamadığı öğrenilirken, ilçe belediye başkanlarından sadece Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur meclis salonunda yer aldı.

AK Parti Grubu'nun, gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanmama ve konuşma sürelerine getirilen sınırlandırmalar nedeniyle tepki gösterdiği mecliste, CHP grubunun katılım oranının çok az olması parti içinde krize neden oldu.

İzmir'de CHP'li belediyelerde art arda yaşanan skandallar bardağı taşırdı. 13 Mayıs Çarşamba günü toplanacağı ilan edilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, yeter sayı olmaması nedeniyle açılamadı. CHP, AK Parti , MHP ve bağımsız meclis üyeleri ile toplam 185 meclis üyesinin bulunduğu meclisin açılabilmesi için yeter sayı 93 iken oturuma katılan meclis üyelerinin sayısı bu rakamın altında kaldı.

MECLİS ÇANI DEFALARCA ÇALDI

AK Parti Grubunun yeter sayı istemesinin ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, imza listesini istedi. Meclis çanı defalarca çaldı ancak yine de yeter sayıya ulaşılamadı. Başkan Vekili Yıldır, yeter sayının olmadığını açıklayarak meclisin Cuma günü tekrar toplanacağını duyurdu.

GÜÇ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP İl Başkanı Çağatay Güç devreye girdi. Belediye başkanları ile meclis üyelerinin sorumsuzluğuna sinirlenen Güç edinilen bilgiye göre önce İzmir Büyükşehir Belediyesinden oturuma katılmayan CHP'li isimlerin listesini istedi. Ardından da içlerinde belediye başkanlarının da bulunduğu isimlerden toplantıya neden katılamadıklarına ilişkin gerekçeli açıklama istedi. Güç'ün önümüzdeki günlerde meclis toplantılarına katılım konusunda CHP'li meclis üyelerini uyaracağı sızan bilgiler arasında yer aldı.

BİRİM MÜDÜRLERİ ÜNSAL'DAN TOPLANTI TALEBİNDE BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananlar tazeliğini korurken bir kriz haberi de Karşıyaka'dan geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Belediyesi birimlerinde görev yapan 13 birim müdürü, sosyal denge tazminatı sebebiyle başlayan eylemler, KENT A.Ş personelinin yaşadığı maaş krizi ve belediye birimlerinde görev yapan personellerin Sayıştay raporu nedeniyle yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları paylaşmak için Başkan Yıldız Ünsal'a toplantı talebinde bulundu.

BANA KARŞI AYAKLANIYOR MUSUNUZ?

Bürokratlarla görüşen Yıldız Ünsal'ın, sıkıntıların aktarılması üzerine gerildiği ve birim müdürlerine rest çektiği öne sürüldü. Yıldız Ünsal'ın, "Bana karşı ayaklanıyor musunuz? Benimle çalışmak istemeyen istifa etsin" dediği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı istifasını verdi.

YİNE KARŞIYAKA YİNE KRİZ

Karşıyaka Belediye Meclisinde CHP grubunda meydana gelen ve sık sık krizlere neden olan çatlak geçtiğimiz günlerde ilçe meclisinde yaşanan encümen seçiminde tekrar gün yüzüne çıktı.

SEN MİSİN AK PARTİLİ ÜYEYE OY VEREN

Mecliste gerçekleştirilen Encümen üye seçimlerinde AK Parti'nin adayına CHP grubundan 8 oy çıktı. Ardından da CHP'li 8 meclis üyesi seçildikleri komisyonlardan istifa etti. Mayıs ayı olağan meclis oturumunda da bazı meclis üyelerinin toplantıya katılmaması sebebiyle meclis çoğunluğu sağlanamamış ve meclis toplanamamıştı.

GENEL MERKEZ MÜDAHALE ETTİ

Karşıyaka Belediyesinde art arda yaşanan krizlere CHP Genel Merkezi müdahale etmek zorunda kaldı. Genel Merkezin talimatı ile Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun İzmir'e gönderildi. Argun'un 8 meclis üyesi ile tek tek görüşeceği ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.