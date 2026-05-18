TSK’nın Mobil Dis Ünitesi İzmir’de tanıtıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında görev yapan yerli ve yabancı personelin diş kaynaklı rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan Mobil Diş Ünitesi, İzmir'de tanıtıldı. Urla ilçesindeki Menteş Atış Tatbikat Bölge Komutanlığı'nda konuşlandırılan ve Mercedes Unimog U400 arazi aracı üzerine kurulu ünite, zorlu hava ve arazi şartlarına uygun şekilde tasarlandı. Diş tedavi koltuğu, ağız içi kamera, röntgen görüntüleme sistemi, sterilizasyon cihazı ve çeşitli diş tedavi ekipmanlarının bulunduğu ünitede dolgu, kanal tedavisi, diş eti tedavisi ve diş çekimi işlemleri gerçekleştiriliyor.