Yunanistan'da yaşıyor sanıyorlardı! Gerçek yıllar sonra İzmir'de ortaya çıktı: Gözler mirasa çevrildi Yıllar sonra ortaya çıkan aile gerçeği gündem oldu. İzmirli iş insanı Kasım Pırlant ile ilgili iddialar, 27 yıl sonra yeniden açılan bir dosyayla gün yüzüne çıktı. Amerikalı iki kardeşin başlattığı hukuk mücadelesinde DNA testinde yüksek oranda uyum tespit edildiği belirtilirken, Yargıtay'ın verdiği karar sonrası dikkatler olası miras sürecine çevrildi.









Kasım Pırlant, iş hayatına 1973 yılında ABD'nin Chicago kentinde bir eğlence mekanında garson olarak başladı. Aynı eyalette bir restoran satın alarak girişimciliğe adım atan Pırlant, 1978'de emlak sektörüne yöneldi. 1985 yılında Türkiye'ye döndüğünde 9 alışveriş merkezinin sahibi olan iş insanı, 2005'te İzmir'de başlattığı milyonlarca liralık yatırımlarla da ekonomi çevrelerinde dikkat çekti.

ANNELERİ SÖYLEDİ Pırlant'ın yatırım yolculuğu sürerken; Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine söylediği, 'Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor' sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü.