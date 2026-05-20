İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintisi: Konak, Menderes, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik açıkladı. İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Hangi ilçelerde yaşanacak? İşte 21 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...
21 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA / İZMİR
Mahalle: Samurlu
13:00 - 17:00
Mahalle: Fatih, Mimar Sinan
10:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Mahalle: Halıköy
13:00 - 15:00
Mahalle: Halıköy, Yağcılar
09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Mahalle: Altınyunus
09:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Mahalle: Atatürk, Fevzi Çakmak, Fevzipaşa, Hacıveli, Ilıpınar, İsmetpaşa, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mahalle: Halilbeyli, Sinancılar
09:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Mahalle: Arkacılar, Karaman, Şemsiler, Yağlar
13:30 - 14:00
Mahalle: Başaran
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Mahalle: Akdeniz, Alsancak, Kültür, Mimar Sinan, Umurbey
00:00 - 03:00
Mahalle: Çınarlı, Halkapınar, Mersinli, Umurbey
00:00 - 03:00
MENDERES / İZMİR
Mahalle: Gazipaşa, Görece Cumhuriyet
09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Mahalle: Değirmendere, Emiralem Merkez, Göktepe, Yayla
11:00 - 13:00
Mahalle: Cumhuriyet, Gazi, Ulus
09:00 - 15:00
Mahalle: Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mahalle: Alaşarlı, Bademli, Çaylı, Emirli, Kaymakçı, Kemenler, Kızılcaavlu, Köfündere, Mescitli, Orhangazi, Pirinççi, Uzundere, Yeşilköy
13:30 - 14:00
Mahalle: Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey, Yolüstü
13:00 - 15:00
Mahalle: Bademli, Bıçakçı, Bozcayaka, Kemenler, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Pirinççi
13:00 - 15:00
Mahalle: Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy
10:00 - 10:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Mahalle: Akarca, Sığacık
09:00 - 12:00
Mahalle: Akarca, Tepecik
13:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Mahalle: Derebaşı, Kahrat, Kızılcahavlu
10:00 - 10:30
TORBALI / İZMİR
Mahalle: Ertuğrul, Tepeköy
09:00 - 14:00