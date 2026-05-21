Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'deki operasyonla ilişkilendirildi...

HÜSEYİN SEZER ARANIYOR Düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer'in ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ÇIKAR İLİŞKİSİ VE USULSÜZLÜK

Soruşturma dosyasında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edildi. Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği kaydedildi.