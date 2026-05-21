Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 12 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak. İşte 21 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...

21 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA / İZMİR

Mahalle: Samurlu

13:00 - 17:00

Mahalle: Fatih, Mimar Sinan

10:00 - 16:00

BEYDAĞ / İZMİR

Mahalle: Halıköy

13:00 - 15:00

Mahalle: Halıköy, Yağcılar

09:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR

Mahalle: Altınyunus

09:00 - 16:00

FOÇA / İZMİR

Mahalle: Atatürk, Fevzi Çakmak, Fevzipaşa, Hacıveli, Ilıpınar, İsmetpaşa, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy

10:00 - 12:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Mahalle: Halilbeyli, Sinancılar

09:00 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Mahalle: Arkacılar, Karaman, Şemsiler, Yağlar

13:30 - 14:00

Mahalle: Başaran

09:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR

Mahalle: Gazipaşa, Görece Cumhuriyet

09:00 - 17:00

MENEMEN / İZMİR

Mahalle: Değirmendere, Emiralem Merkez, Göktepe, Yayla

11:00 - 13:00

Mahalle: Cumhuriyet, Gazi, Ulus

09:00 - 15:00

Mahalle: Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus

09:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Mahalle: Alaşarlı, Bademli, Çaylı, Emirli, Kaymakçı, Kemenler, Kızılcaavlu, Köfündere, Mescitli, Orhangazi, Pirinççi, Uzundere, Yeşilköy

13:30 - 14:00

Mahalle: Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey, Yolüstü

13:00 - 15:00

Mahalle: Bademli, Bıçakçı, Bozcayaka, Kemenler, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Pirinççi

13:00 - 15:00

Mahalle: Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy

10:00 - 10:30

SEFERİHİSAR / İZMİR

Mahalle: Akarca, Sığacık

09:00 - 12:00

Mahalle: Akarca, Tepecik

13:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

Mahalle: Derebaşı, Kahrat, Kızılcahavlu

10:00 - 10:30

TORBALI / İZMİR

Mahalle: Ertuğrul, Tepeköy

09:00 - 14:00

