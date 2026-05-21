Haberler İzmir İZSU DUYURDU! İZMİR'DE SU KESİNTİSİ UYARISI: 5 SAAT SULAR AKMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sular akmayacak. İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 21 Mayıs İzmir su kesintisi...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İZSU paylaştı. İzmir'de saatlerce su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İşte 21 Mayıs İzmir su kesintisi...

KONAK ALSANCAK
21.05.2026 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK FERAHLI, MEHMET AKİF, SAYGI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM
21.05.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
21.05.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
21.05.2026 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK, YELALTI, YENİ
21.05.2026 saat 09:37 ile 12:37 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ AYDINLIKEVLER
21.05.2026 saat 09:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKL
İ21.05.2026 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

