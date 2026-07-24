AK Partili İnan: İzmir CHP’nin kalesi değildir, kapımız herkese açık

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan , İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak, İzmir'in sorunlarını çözmek ve İzmir'i çok daha ileriye taşımak için partilerinin kapısının herkese açık olduğunu belirtti.





"AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bir Türkiye kitabıdır. İzmir'i tek bir partinin, CHP'nin kalesi gibi gören anlayış miadını doldurmuştur. İzmir hiçbir siyasi anlayışın kalesi değil, 5 milyon hemşerimizin şehridir. İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak için, İzmir'in sorunlarını çözmek için, İzmir'i çok daha ileriye taşımak için partimizin kapısı elbette herkese açıktır."