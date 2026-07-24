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Haberler İzmir GEDİZ ELEKRİK DUYURDU: 25 TEMMUZ İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ | YARIN İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK OLMAYACAK

GEDİZ ELEKRİK DUYURDU: 25 TEMMUZ İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ | YARIN İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK OLMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, ilçe ilçe uyardı. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 25 Temmuz Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz Cumartesi İzmir'deki elektrik kesintisi planı...

BERGAMA / İZMİR

10:00 - 16:00

Dağıstan, Kaşıkçı

10:00 - 17:00

Yukarıbey



BORNOVA / İZMİR

10:00 - 12:00

İnönü

09:30 - 13:00

Atatürk

DİKİLİ / İZMİR

09:00 - 12:00

Cumhuriyet

FOÇA / İZMİR

12:00 - 14:00

Koca Mehmetler



KARABURUN / İZMİR

09:00 - 15:00

Mordoğan

KINIK / İZMİR

10:00 - 16:00

Bademalan

Balaban

Çiftlikköy

Dündarlı

İbrahimağa

Işıklar

Karatekeli

Mıstıklar

Musacalı

KİRAZ / İZMİR

09:30 - 17:30

Çanakçı

Emenler

Ovacık

Uzunköy

Veliler



MENEMEN / İZMİR

12:00 - 14:00

85. Yıl Cumhuriyet, Kesik

09:00 - 11:00

29 Ekim

85. Yıl Cumhuriyet

Günerli

İnönü

13:00 - 17:00

Değirmendere

Emiralem Merkez

Göktepe



ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 15:30

Kayaköy

URLA / İZMİR

09:30 - 15:30

Atatürk

09:00 - 11:00

Özbek

BEYDAĞ / İZMİR

09:30 - 17:30

Kurudere



KONAK / İZMİR

09:00 - 17:00

Alsancak

09:00 - 17:00

Göztepe

09:00 - 14:00

Alsancak

09:00 - 14:00

Alsancak

ÇİĞLİ / İZMİR

10:00 - 15:00

Balatçık

09:00 - 17:00

Aydınlıkevler

Maltepe

NARLIDERE / İZMİR

09:30 - 15:30

Çatalkaya



BAYRAKLI / İZMİR

09:30 - 13:00

Tepekule

13:00 - 17:00

Adalet

11:00 - 13:00

Mansuroğlu

KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 17:00

Adnan Süvari

09:00 - 17:00

Esenyalı

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