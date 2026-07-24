GEDİZ ELEKRİK DUYURDU: 25 TEMMUZ İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ | YARIN İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK OLMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz Cumartesi İzmir'deki elektrik kesintisi planı...
BERGAMA / İZMİR
10:00 - 16:00
Dağıstan, Kaşıkçı
10:00 - 17:00
Yukarıbey
BORNOVA / İZMİR
10:00 - 12:00
İnönü
09:30 - 13:00
Atatürk
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 12:00
Cumhuriyet
FOÇA / İZMİR
12:00 - 14:00
Koca Mehmetler
KARABURUN / İZMİR
09:00 - 15:00
Mordoğan
KINIK / İZMİR
10:00 - 16:00
Bademalan
Balaban
Çiftlikköy
Dündarlı
İbrahimağa
Işıklar
Karatekeli
Mıstıklar
Musacalı
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 17:30
Çanakçı
Emenler
Ovacık
Uzunköy
Veliler
MENEMEN / İZMİR
12:00 - 14:00
85. Yıl Cumhuriyet, Kesik
09:00 - 11:00
29 Ekim
85. Yıl Cumhuriyet
Günerli
İnönü
13:00 - 17:00
Değirmendere
Emiralem Merkez
Göktepe
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 15:30
Kayaköy
URLA / İZMİR
09:30 - 15:30
Atatürk
09:00 - 11:00
Özbek
BEYDAĞ / İZMİR
09:30 - 17:30
Kurudere
KONAK / İZMİR
09:00 - 17:00
Alsancak
09:00 - 17:00
Göztepe
09:00 - 14:00
Alsancak
09:00 - 14:00
Alsancak
ÇİĞLİ / İZMİR
10:00 - 15:00
Balatçık
09:00 - 17:00
Aydınlıkevler
Maltepe
NARLIDERE / İZMİR
09:30 - 15:30
Çatalkaya
BAYRAKLI / İZMİR
09:30 - 13:00
Tepekule
13:00 - 17:00
Adalet
11:00 - 13:00
Mansuroğlu
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 17:00
Adnan Süvari
09:00 - 17:00
Esenyalı