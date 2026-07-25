Haberler İzmir Tuna İzmir'in gururu oldu! 16 saatlik dev mücadele... Tuna İzmir'in gururu oldu! 16 saatlik dev mücadele... İzmirli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca; Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nın ardından zorlu Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Ocean's 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. DHA









Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, dünyanın en büyük meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7'nin en zorlu parkuru Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti. Tuna Tunca, eylül ayında bu kez Catalina Kanalı'nda kulaç atarak dördüncü Ocean's 7 parkurunu deneyecek. Ocean's 7'yi bugüne kadar Türkiye'den sadece Bengisu Avcı tamamlayabilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca, 14 derecelik sıcaklığa sahip, çok sayıda Aslan Yelesi Denizanası'nın (Lion's Mane) olduğu Kuzey Kanalı'nda saat 8.00'de Kuzey İrlanda-Donaghadee'den suya girdi. Yaklaşık 40 kilometrelik parkurun ilk bölümlerini oldukça rahat geçen 23 yaşındaki özel sporcu, güçlü gelgitler ve giderek soğuyan havaya rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam etti. Tuna Tunca, 6 saatlik mücadelenin sonunda parkurun ortasına ulaştı. Teknede yer alan Anne Gül Nur Tunca, Antrenör Mert Onaran ile Emre Deliveli'nin destekleri ve yönlendirmesiyle yüzen İzmirli sporcu, ilk bölümdeki güçlü akıntıları çabuk aşmak için çok az sayıda beslenme aldı.