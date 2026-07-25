Dünya Homeros’u konuşurken gözler İzmir’e çevrildi

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VİZYONA girdiği ilk hafta sonunda 264.1 milyon dolarlık küresel hasılata ulaşan Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filmi, büyük ozan homeros'un kim olduğu ve nereli olduğu sorusunu da yeniden gündeme getirdi. Homeros'un Batı Anadolu'da, geçmişte Smyrna olarak adlandırılan İzmir'de yaşadığı görüşü yeniden gündeme geldi. Bu teoriyi destekleyen en dikkat çekici arkeolojik bulgulardan biri de önceki dönem Klaros kazılarında ortaya çıkan homeros heykeli. Anıtsal nitelikteki homeros heykeli, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Troya Savaşı temalı bir bölümde özel olarak sergileniyor. Son iki yıldır Saya Holding ana sponsorluğunda sürdürülen Klaros kazılarında arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

KLAROS'TA ORTAYA ÇIKTI

HOMEROS'UN İzmir ve İonia dünyasıyla bağını gösteren en önemli arkeolojik bulgulardan biri, İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Klaros Antik Alanı'nda ortaya çıkarıldı. Antik dünyanın üç önemli Apollon kehanet merkezinden biri olan Klaros'ta önceki dönem kazılarında bulunan homeros heykeli, MÖ 2. yüzyıla tarihleniyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Troya Savaşı temalı bir bölümde özel olarak sergileniyor. Eser, homeros'un farklı kentlerde bilinen büst ve baş betimlemelerinden bütünsel bir portre heykel olmasıyla ayrılıyor. Heykelin stilistik özellikleri, Klaros'taki, Apollon Klarios Tapınağı'nda bulunan Apollon, Artemis ve Leto kült heykelleriyle benzerlik taşıyor. Bu benzerlik, eserlerin aynı heykeltıraşlık atölyesinde üretilmiş olabileceği görüşünü güçlendiriyor.



