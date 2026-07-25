İZMİR HAVA DURUMU | İzmir 25-26 Temmuz hava durumu tahmini | İzmir'de pazar günü yağmur var mı?

Son dakika İzmir haberleri... Ege Bölgesi genelinde etkili olan serinleme dalgası İzmir'de de hissediliyor. Cumartesi günü aralıklı sağanak yağışın görüldüğü kentte, Pazar günü dışarı çıkmayı planlayanlar için hava tahminleri netleşti.

İzmir ve çevre ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, hafta sonu tatili öncesinde havanın nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre İzmir'in hava durumu tablosu şu şekilde: