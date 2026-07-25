İZMİR HAVA DURUMU | İzmir 25-26 Temmuz hava durumu tahmini | İzmir'de pazar günü yağmur var mı?

Son dakika İzmir haberleri... Ege Bölgesi genelinde etkili olan serinleme dalgası İzmir'de de hissediliyor. Cumartesi günü aralıklı sağanak yağışın görüldüğü kentte, Pazar günü dışarı çıkmayı planlayanlar için hava tahminleri netleşti.
İzmir ve çevre ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, hafta sonu tatili öncesinde havanın nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre İzmir'in hava durumu tablosu şu şekilde:
Cumartesi Günü: Kent genelinde ve iç kesimlerde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Yağışla birlikte kısa süreli rüzgar sertleşiyor.
Pazar Günü Yağmur Var mı?: İzmirliler için sevindirici haber geldi. Pazar günü İzmir'de yağmur beklenmiyor.
Yağışlı sistem Cumartesi gecesi itibarıyla kenti terk ederek yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakacak.