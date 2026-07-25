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İzmir yolunda feci kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Feci kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İzmir istikametinde kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir yolunda feci kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İrfaniye mevkisinde, İzmir yolu istikametinde seyreden Begüm Şevval U. (26) idaresindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşağın beton duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

İzmir yolunda feci kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kazada sürücü Begüm Şevval U. ile araçta yolcu olarak bulunan Nureddin A. (73) ve Müzeyyen A'nın (74) hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir yolunda feci kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Ağır yaralanan Ş.A. (12) ile F.U. (51) ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

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