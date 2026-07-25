Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var İzmir'de feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise hafif yaralandığı kazada, hayatını kaybeden sürücünün emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı. İHA









Son dakika İzmir haberleri... Kaza, saat 13.00 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Orman Kampı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seferihisar'dan Gümüldür istikametine seyir halinde olan Hasan Berk (28) idaresindeki 35 DBR 877 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.L.G. (58) yönetimindeki 06 FIT 539 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza anında emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlenen 35 DBR 877 plakalı aracın sürücüsü Hasan Berk'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Z.Y.T. (7), İ.T. (19) ve İ.A. (18) ile diğer aracın sürücüsü A.L.G. ve araçta bulunan E.S.G. (27) yaralandı.