İzmir’de toplu ulaşımla gidilebilen halk plajları

YAZ sıcaklarının etkisinin artmasıyla birlikte, İzmir'de vatandaşlar serinlemek için plajlara akın ediyor. Toplu taşıma tercih edenler ve kendi aracı olmayanlar için denize ulaşım seçenekleri ESHOT, İZBAN, metro ve minibüs hatlarıyla birlikte kolaylaşıyor. Toplu ulaşımla kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve keyifli bir vakit geçirebileceğiniz en popüler tatil rotaları ve detaylı ulaşım rehberi:
URLA KUM DENİZİ PLAJI
Urla'nın en çok tercih edilen plajlarından biri olan Kum Denizi, mavi bayraklı sahili, sığ denizi ve ince kumu ile özellikle çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği bir plaj olarak öne çıkıyor.
Ulaşım: Konak ve Karşıyaka'dan yaz sezonunda düzenlenen vapur seferleri ile Urla İskele'ye geçilebilir; iskeleden kısa yürüyüş mesafesiyle veya ESHOT kullanımıyla plaja ulaşılabilir.
Alternatif olarak Fahrettin Altay Metro istasyonundan 984 numaralı ESHOT otobüsü kullanılabilir.
ÇEŞME ILICA HALK PLAJI
İzmir'in en ünlü plajlarından olan Ilıca, beyaz kumu ve termal özellik taşıyan deniziyle yıllardır insanların ilk tercihi olmaya devam ediyor.
Ulaşım: Fahrettin Altay Metro Durağı'ndan 984 numaralı Urla ESHOT'u ile Urla Aktarma Merkezi'ne gidilip, buradan 760 numaralı UrlaÇeşme ESHOT otobüsüyle Ilıca'ya varılabilir. İzmir merkezden kalkan Çeşme otobüsleri de doğrudan rota üzerindedir.
ÇEŞME ALTINKUM PLAJI
Yumuşak kumu ve turkuaz deniziyle bilinir.
Ulaşım: Çeşme merkezden minibüslerle ulaşım sağlanır.
ÇANDARLI DOĞU HALK PLAJI
Çandarlı Kalesi manzarasında yüzme keyfi sunan plaj, dalgasız ve sığ deniziyle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.
Ulaşım: İZBAN ile Aliağa son durağına ulaşıldıktan sonra 837 numaralı Dikili ESHOT otobüsüne binilerek Çandarlı Sahil durağında inilebilir. Aynı duraktan kalkan minibüsler de tercih edilebilir.
ESKİ FOÇA KARAKUM PLAJI
Berrak ve serin deniziyle Foça'nın en sevilen noktalarından biri olan Karakum, hafta sonu tercih edilen plajlardan birisidir.
Ulaşım: İZBAN Hatundere İstasyonu'nda indikten sonra 744 numaralı Foça ESHOT otobüsüne aktarma yapılarak Eski Foça merkezine ulaşılabilir.
ÖZDERE ÇUKURALTI HALK PLAJI
İnce kumlu ve sığ deniziyle özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği Özdere sahilleri, yaz aylarının en hareketli, sevilen tatil beldelerinden birisidir.
Ulaşım: İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda inilerek 775 numaralı Özdere ESHOT otobüsü ile doğrudan bölgeye geçiş yapılabilir.
AKARCA PLAJI (SEFERİHİSAR)
Sığacık arkasından güneye uzanan, yazlık sitelerin bulunduğu bir sahil şerididir.
Ulaşım: Seferihisar merkezden dolmuşlar kullanılır.
SIĞACIK AKKUM PLAJI (SEFERİHİSAR)
Doğal koy yapısı ile bilinir.
Ulaşım: Fahrettin Altay'dan Seferihisar otobüsleri ve ardından Sığacık minibüsleriyle gidilir.
YENİ FOÇA HALK PLAJI
Ücretsiz sahil alanları ve temiz deniziyle dikkat çeker.
Ulaşım: İZBAN Biçerova istasyonundan 745 numaralı ESHOT ile ulaşılır.
Dikili Merkez Halk Plajı
Kilometrelerce uzanan kumsalı ve mavi bayraklı deniziyle öne çıkar.
Ulaşım: İZBAN Aliağa son duraktan 837 numaralı ESHOT ile varılır.
MORDOĞAN ARDIÇ PLAJI (KARABURUN)
Sakin ve aileye uygun bir rotadır.
Ulaşım: Fahrettin Altay'dan Urla otobüsü ve ardından Karaburun ESHOT'u ile gidilir.
GÜMÜLDÜR LEBEDOS PLAJI
Uygun fiyatlı mekanları ve uzun kumsalıyla öne çıkar.
Ulaşım: Cumaovası İZBAN'dan 776 numaralı otobüsle ulaşılır.
ÜRKMEZ HALK PLAJI
Tahtalı Barajı yoluyla ulaşımı kolaylaşan uzun kumsal bir bölgedir.
Ulaşım: Cumaovası İZBAN'dan 776 numaralı Doğanbey otobüsüyle gidilir.
Uzak tatil beldelerine giderken aktarma saatlerini kaçırmamak adına ESHOT Mobil uygulamasını kullanmak büyük önem taşıyor. İzmir'in en güzel plajlarına konforlu bir şekilde ulaşmak yalnızca birkaç aktarma uzağınızda.