İzmir’de toplu ulaşımla gidilebilen halk plajları

YAZ sıcaklarının etkisinin artmasıyla birlikte, İzmir 'de vatandaşlar serinlemek için plajlara akın ediyor. Toplu taşıma tercih edenler ve kendi aracı olmayanlar için denize ulaşım seçenekleri ESHOT , İZBAN , metro ve minibüs hatlarıyla birlikte kolaylaşıyor. Toplu ulaşımla kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve keyifli bir vakit geçirebileceğiniz en popüler tatil rotaları ve detaylı ulaşım rehberi:

URLA KUM DENİZİ PLAJI

Urla'nın en çok tercih edilen plajlarından biri olan Kum Denizi, mavi bayraklı sahili, sığ denizi ve ince kumu ile özellikle çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği bir plaj olarak öne çıkıyor.



Ulaşım: Konak ve Karşıyaka'dan yaz sezonunda düzenlenen vapur seferleri ile Urla İskele'ye geçilebilir; iskeleden kısa yürüyüş mesafesiyle veya ESHOT kullanımıyla plaja ulaşılabilir.

Alternatif olarak Fahrettin Altay Metro istasyonundan 984 numaralı ESHOT otobüsü kullanılabilir.

ÇEŞME ILICA HALK PLAJI

İzmir'in en ünlü plajlarından olan Ilıca, beyaz kumu ve termal özellik taşıyan deniziyle yıllardır insanların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Ulaşım: Fahrettin Altay Metro Durağı'ndan 984 numaralı Urla ESHOT'u ile Urla Aktarma Merkezi'ne gidilip, buradan 760 numaralı UrlaÇeşme ESHOT otobüsüyle Ilıca'ya varılabilir. İzmir merkezden kalkan Çeşme otobüsleri de doğrudan rota üzerindedir.