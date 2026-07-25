Karada, denizde, havada... İzmir PÖH'ten gururlandıran klip

Klibin en dikkat çeken bölümü ise final sahnesi oldu. Şehit polislerin fotoğraflarının yer aldığı duvarın ardından ekrana gelen özel harekât personeli görüntüsü eşliğinde şu sözler yankılandı:

"Türk vatanı ve milleti aleyhine alevlendirilen melun ihtiraslara karşı, Türk'ün vatanseverlik ve fedakârlık dolu göğsü... Sarsılmaz bir duvar gibi yükselecektir."

Bu anlamlı mesaj, izleyenlere hem duygu dolu anlar yaşattı hem de Polis Özel Harekat'ın görev anlayışının temelinde bulunan vatan sevgisi, cesaret ve fedakârlık değerlerini bir kez daha hatırlattı.