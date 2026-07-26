GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 TEMMUZ | İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 27 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3767397
Aşağışakran
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3769649
Cumhuriyet
Yeşilova
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3763114
Alibeyli
10:00 - 17:00
Sağancı
09:00 - 11:00
17:00 - 19:00
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3763868
Cumhuriyet
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3771181
Cumhuriyet
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3768350
Ansızca
Aşağı Yenmiş
11:00 - 17:00
Bağyurdu Yeni
09:00 - 11:00
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3767528
Arpadere
09:31 - 17:30
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3770934
Çanakçı
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3772419
Çukurköy
09:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3767208
Çamyayla
01:00 - 05:00
Balabanlı
09:00 - 17:00
İlkkurşun
09:00 - 16:30
Çamlıca
09:30 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3771054
Kahrat
09:00 - 16:30
Eğridere
09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3770940
Kurudere
09:30 - 17:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3770039
Çağdaş
09:30 - 11:30
Barış
11:00 - 14:00
Çamlıkule
14:00 - 17:00
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771174
Eğitim
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3771155
Balatçık
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3768392
Çatalkaya
09:30 - 15:30
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3771174
Fahrettin Altay
09:00 - 17:00
Bahçelievler
09:00 - 17:00