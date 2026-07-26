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Haberler İzmir GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 TEMMUZ | İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 TEMMUZ | İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 27 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 27 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3767397

Aşağışakran

09:00 - 15:00

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3769649

Cumhuriyet

Yeşilova

09:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3763114

Alibeyli

10:00 - 17:00

Sağancı

09:00 - 11:00

17:00 - 19:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3770907

Kavaklıdere

09:00 - 17:00

Gürpınar

09:30 - 12:00

Doğanlar

13:00 - 15:30

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3770977

Çiftlik

08:30 - 16:30

Musalla

09:00 - 17:00

Çakabey

Fahrettinpaşa

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3763868

Cumhuriyet

09:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3771181

Cumhuriyet

09:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3768350

Ansızca

Aşağı Yenmiş

11:00 - 17:00

Bağyurdu Yeni

09:00 - 11:00

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3767528

Arpadere

09:31 - 17:30

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3770934

Çanakçı

09:30 - 17:30

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3772419

Çukurköy

09:00 - 13:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3767208

Çamyayla

01:00 - 05:00

Balabanlı

09:00 - 17:00

İlkkurşun

09:00 - 16:30

Çamlıca

09:30 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3771054

Kahrat

09:00 - 16:30

Eğridere

09:00 - 17:00

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3770940

Kurudere

09:30 - 17:30

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3770039

Çağdaş

09:30 - 11:30

Barış

11:00 - 14:00

Çamlıkule

14:00 - 17:00

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771174

Eğitim

09:00 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3771155

Balatçık

09:00 - 17:00

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3768392

Çatalkaya

09:30 - 15:30

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3771174

Fahrettin Altay

09:00 - 17:00

Bahçelievler

09:00 - 17:00

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