İzmir Emniyeti’nden nefes kesen klip

İzmir Emniyet Müdürlüğü yeni bir klip yayınladı. Hava destekli intikallerden deniz operasyonlarına, yakın mesafe çatışma eğitimlerinden zırhlı araçlarla gerçekleştirilen tatbikatlara kadar birçok sahnenin yer aldığı klip, Polis Özel Harekat'ın (PÖH) her türlü göreve hazır olduğunu ortaya koydu. Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın temelleri 1983 yılında atıldı.

FİNAL SAHNESİ DUYGULANDIRDI

Başta terörle mücadele olmak üzere rehine kurtarma, yüksek riskli operasyonlar, organize suç örgütlerine yönelik baskınlar, kritik tesislerin korunması ve kamu güvenliğini tehdit eden olaylarda görev alan PÖH, yıllar içinde sahip olduğu eğitim, teknolojik donanım ve operasyon kabiliyetiyle dünyanın sayılı özel polis birliklerinden biri haline geldi. Özellikle terörle mücadelede, şehir operasyonlarında ve kritik güvenlik görevlerinde aktif rol üstlenen Polis Özel Harekat personeli, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görev yapıyor.

Klibin en dikkat çeken bölümü ise final sahnesi oldu. Şehit polislerin fotoğraflarının yer aldığı duvarın ardından ekrana gelen özel harekât personeli görüntüsü eşliğinde şu sözler yankılandı:"Türk vatanı ve milleti aleyhine alevlendirilen melun ihtiraslara karşı, Türk'ün vatanseverlik ve fedakârlık dolu göğsü... Sarsılmaz bir duvar gibi yükselecektir." Bu anlamlı mesaj, izleyenlere hem duygu dolu anlar yaşattı hem de Polis Özel Harekat'ın görev anlayışının temelinde bulunan vatan sevgisi, cesaret ve fedakârlık değerlerini bir kez daha hatırlattı. Sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşan klip, çok sayıda kullanıcı tarafından "gurur veren", "güçlü bir mesaj" ve "kahramanlara yakışan bir çalışma" yorumlarıyla paylaşıldı.