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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 26 TEMMUZ PAZAR | İZSU İZMİR KESİNTİ SAATLERİ

İZMİR SU KESİNTİSİ 26 TEMMUZ PAZAR | İZSU İZMİR KESİNTİ SAATLERİ

İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İZSU İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 26 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
26.07.2026 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
26.07.2026 saat 09:09 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, TAHSİN YAZICI, VATAN
26.07.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, LALE, MEHTAP, YENİDOĞAN
26.07.2026 saat 01:57 ile 09:57 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE ADNAN MENDERES, ATATÜRK, FATİH, HÜRRİYET, TOKİ
26.07.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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