İZMİR SU KESİNTİSİ 26 TEMMUZ PAZAR | İZSU İZMİR KESİNTİ SAATLERİ

İZSU İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 26 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
26.07.2026 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
26.07.2026 saat 09:09 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, TAHSİN YAZICI, VATAN
26.07.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, LALE, MEHTAP, YENİDOĞAN
26.07.2026 saat 01:57 ile 09:57 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ADNAN MENDERES, ATATÜRK, FATİH, HÜRRİYET, TOKİ
26.07.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.