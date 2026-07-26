İzmir'de hasadı başladı! Güzellik iksiri: Karadut

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR Karadut, antioksidan bakımından oldukça zengindir. İnsan sağlığına inanılmaz faydalar sağlar. Yüzyıllardır özellikle alternatif tıpta şifa amaçlı tüketilir. Vücudu bakteri ve virüslerden arındıran mucize karadut, sindirim sistemi için fayda sağlayan besinler arasında favoridir. Karadut, yüksek lif oranı sayesinde kalp hastalıklarından kansere, göz sağlığından yüksek kolesterole kadar birçok hastalığa iyi gelen doğal bir şifa kaynağıdır. Vitamin ve mineral deposu olan bu mucizevi meyve, bazı yörelerde sade olarak da tüketilir. Karadut, ülkemizde pekmez, reçel ve kek, kurabiye yapımlarında kullanılır. Protein açısından zengindir. Kalsiyum, demir, folat, tiamin, nisain, A, E, C ve K vitamini içerir. Kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Organların oksijenlenmesini artırarak metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Zeaksantin maddesi içerdiğinden retina sağlığını korur. Kemik sağlığı için önemli olan fosfor, kalsiyum ve magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Özellikle kahvaltılarda tüketildiğinde gün boyu bağışıklık sistemin sağlığını koruyarak güçlenmesini sağlar.

Zararlı mikroorganizmaların sayısını azaltmaya yardımcı olur. Bir başka faydası da, sindirimi hızlandırır. İçerdiği lif ile bağırsakları hareketlendirerek kabız ve gazın neden olduğu şişkinliği azaltır. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. Kadınların, yüzyıllardır cilt ve yüz bakımları için karadutu tercih ettikleri biliniyor. Karadut karışımlı yüz maskeleri kırışıklıkları önlediği gibi, sağladığı pürüzsüz cilt ile organik yüz ve cilt bakımında favoriler arasında yer alıyor. Karadutun kaynatılması, pekmez yapımı aşamasında olur. Vücudun protein oranını artırmak için ideal bir besindir. Özellikle sporcuların ve büyüme çağındaki çocukların tüketilmesi tavsiye edilir. Günde bir bardak düzenli tüketilmesi soğuk algınlığında enfeksiyon kapan boğazların temizlenmesini sağlar. Bitmedi, damar tıkanıklığının önüne geçer. Sinir hücrelerini yenileyerek beyin sağlığına iyi gelir.

MİTOLOJİDE KARADUT

Yıllar önce Babil'de, Thispe ve Pyramus adında birbirlerini çocukluktan beri gizliden seven iki genç varmış. Thispe, Babil'in en güzel kızı, Pyramus ise en yakışıklı erkeğiymiş. Bu iki gencin evleri yan yanaymış. Zamanla birbirlerine deliler gibi aşık gençler evlenmek istemiş. Ama nafile... Ne yaptılarsa ailelerine birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini kabul ettirememişler. Aileleri aralarındaki aşka şiddetle karşı çıkmış, hatta birbirleriyle konuşmalarını bile yasaklamışlar. Aşklarını yüreklerinde yaşayan gençler tüm engellemelere rağmen birbirlerini görmek için çare aramaya başlamışlar. Bir gün, evlerinin ortak olan duvarında tesadüfen bir delik keşfetmişler. Günler günleri aylar ayları kovalamış. Tek sevinçleri en azından artık birbirlerinin sesini duyabiliyor ve birbirlerini delikten de olsa görebiliyor olmalarıymış. Zamanla bu da genç açıklara yeterli gelmemeye başlamış. Bir gece Pyramus, bu hasrete dayanamadığı için bir plan yapmaya karar vermiş. Ve bu planını sevgilisine anlatmış. Plan ise Ninos'un mezarının yanındaki dut ağacının altında buluşmakmış. O gece geldiğinde güzeller güzeli Thispe sessizce evden uzaklaşıp mezarın olduğu yere gitmiş. Ve ardından yakışıklı Pyramus 'u beklemeye başlamış. O sırada karşısında ağzı kanlar içinde bir dişi aslan belirmiş. Zavallı Thispe aslanı görünce çok korkmuş. Kayanın içinde aslanın gitmesini beklemiş. Aslanın hemen oradan ayrılmasından sonra genç kızın sevgilisi çıkagelmiş. O da ne? Yerde kanlar içinde Thispe'nin pelerinini görünce onun öldüğünü düşünmüş. Üzüntüsünden kahrolmuş, pelerini eline alıp "Senin ölümüne ben neden oldum diyerek" kılıcını çekerek dut ağacının başına gitmiş ve hiç tereddüt etmeden kılıcını göğsüne saplamış. Ağaçtaki bembeyaz dutlar o bir anda Pyramus 'un kanıyla kızıla boyanmış.