İzmir'de korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.





Haliller Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.