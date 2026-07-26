İzmir'de sabırlar taştı! Konut mağdurlarından firma önünde eylem

'EMEKLİ PARAMI YATIRMIŞTIM' Mağdur Şükriye İpek ise "Bu firmaya tesadüfen gittim. Bana yapmış olduğu daireleri gösterdiler. Örnekleri gezdirdiler. İnşaatların çabuk bittiğini öğrendim. 31 Mart 2025'te 2 milyon TL peşin yatırdım. '31 Aralık 2025'te evinizi teslim alacaksınız ve 1-2 ay sonra başlayacak' dediler. Ancak sonuç yok. Kalp hastası oldum. İlaç kullanıyorum. Psikiyatri ilacı kullanmaya başladım. Emekli paramı yatırmıştım. Evladım için güvence olsun diye böyle bir yatırım yapmak istemiştim. İnandım, güvendim. Bize bunu yapanları Allah'ıma havale ettim" dedi.

'TAPUMUN BAŞKASINA SATILDIĞINI ÖĞRENDİM' Mağdur Özkan Bakas da şunları söyledi: "2025 Nisan ayında geldim. Bir sözleşme imzaladık ve paranın büyük bir bölümünü verdim. Projenin, 2026 Nisan sonunda tamamlanması gerekiyordu. 17 Mayıs'ta gittim, projeye baktım. Proje gayet ilerlemiş vaziyetteydi. Bu nedenle gecikmesini göz ardı ettim. Ama temmuz ayının ortalarına medyada çıkan haberler üzerine belediyeye ait tapu kaydını sorgulamaya gittik. Maalesef tapumun başkasına satıldığını öğrendim. O bina yapılmış olsa bile şu an hiçbir hak iddia edecek durumum yok."