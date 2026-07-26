İzmir'de sabırlar taştı! Konut mağdurlarından firma önünde eylem

İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firması tarafından konut satın aldıklarını öne süren çok sayıda kişi Gaziemir'deki ofis önünde bir araya gelerek, şirketin bürolarını kapatması ve yetkililerine ulaşamadıkları için mağdur olduklarını iddia etti. Farklı projelerden ev alan vatandaşlar, ödemelerini yapmalarına rağmen teslimatların gerçekleşmediğini, şirket sahibi M.K.A.'ya ve diğer yetkililere ulaşamadıklarını ve bazı taşınmazların birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Mağdurlar, yaşadıkları sürecin aydınlatılması ve zararlarının giderilmesi için yetkililerden destek istedi.
'HİÇBİR ŞEKİLDE MUHATAP BULAMADIK'
Mağdur Ersin Uçar, "Burada çok sayıda mağdur bulunuyor. Bugün aramızda olamayan mağdurlar da var. Biz buraya sesimizi duyurmak için geldik. Şirket yıllar içerisinde birçok kişiye farklı projelerden ev sattı. Evimi 3 Haziran'da satın aldım. Temmuz ayında önce çalışanların işten ayrılması, ardından da sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle şirketin sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kendilerine defalarca ulaşmaya çalıştık ancak hiçbir şekilde muhatap bulamadık. Son olarak Seyrek Mahallesi'ndeki ofis önünde bir araya gelerek sesimizi duyurduk" dedi.
'YETKİLİLERE DOĞRUDAN ULAŞAMIYORUZ'
Mağduriyetlerin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Uçar, "Kiminin projesi tamamlanmış, kimininki başlamış, kimininki ise henüz hiç başlamamış durumda. Kimisi parasını verdi, kimisi aracını, kimisi ise evini devretti. Bu nedenle herkesin dosyasının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Şirketten beklentimiz, mağduriyetlerimizin nasıl giderileceğine ilişkin net bir açıklama yapmasıydı. Ne yazık ki şirket yetkililerine doğrudan ulaşamıyoruz" diye konuştu.
'EMEKLİ PARAMI YATIRMIŞTIM'
Mağdur Şükriye İpek ise "Bu firmaya tesadüfen gittim. Bana yapmış olduğu daireleri gösterdiler. Örnekleri gezdirdiler. İnşaatların çabuk bittiğini öğrendim. 31 Mart 2025'te 2 milyon TL peşin yatırdım. '31 Aralık 2025'te evinizi teslim alacaksınız ve 1-2 ay sonra başlayacak' dediler. Ancak sonuç yok. Kalp hastası oldum. İlaç kullanıyorum. Psikiyatri ilacı kullanmaya başladım. Emekli paramı yatırmıştım. Evladım için güvence olsun diye böyle bir yatırım yapmak istemiştim. İnandım, güvendim. Bize bunu yapanları Allah'ıma havale ettim" dedi.
'TAPUMUN BAŞKASINA SATILDIĞINI ÖĞRENDİM'
Mağdur Özkan Bakas da şunları söyledi: "2025 Nisan ayında geldim. Bir sözleşme imzaladık ve paranın büyük bir bölümünü verdim. Projenin, 2026 Nisan sonunda tamamlanması gerekiyordu. 17 Mayıs'ta gittim, projeye baktım. Proje gayet ilerlemiş vaziyetteydi. Bu nedenle gecikmesini göz ardı ettim. Ama temmuz ayının ortalarına medyada çıkan haberler üzerine belediyeye ait tapu kaydını sorgulamaya gittik. Maalesef tapumun başkasına satıldığını öğrendim. O bina yapılmış olsa bile şu an hiçbir hak iddia edecek durumum yok."
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Söz konusu şirket, sanal medyada yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, piyasalarda yaşanan genel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle geçici bir finansal kriz sürecinden geçmektedir. Ancak altını önemle çizmek isteriz ki; firmamız bu süreci tamamen geride bırakacak, tüm projelerimizi eksiksiz tamamlayacak gerekli ve yeterli ekonomik kaynaklara ve varlık yapısına fazlasıyla sahiptir. Yaşanan bu geçici durumun aşılması adına finansal ve operasyonel yapılandırma süreçlerimiz tamamlanmış olup, sahadaki çalışmalarımız hız kazanmaktadır. Şirket olarak temel yaklaşımı ve kurumsal taahhüdüdür ki; şirketimize güvenerek bizlerle yol yürüyen, yatırım yapan veya çalışan hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Yaşanan geçici aksaklıklar en kısa sürede telafi edilecek, tüm hak sahiplerimizin mağduriyetleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir" denildi.