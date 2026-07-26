İzmir'de siyasi yıkım! CHP’li yerel yöneticilerin partizanca tavrı büyük tepki çekti

İTİRAZ SÜRECİ SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı'nın yıkımın uygulanması için daha önce Gaziemir Belediyesi'ne resmi yazı gönderdiği, Gaziemir Belediyesi'nin de Aktepe Mahallesi 91 ada 99 parseldeki gibi bölgede 2 bin 400'den fazla ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapı bulunduğuna dikkat çekerek yalnızca tek bir yapı için yıkım işlemi yürütülmesinin eşitlik ilkesi bakımından sakınca doğuracağını hatta benzer durumdaki yapılar için toplu ve objektif bir uygulama yapılması gerektiği cevabını verdiği öne sürüldü. Gaziemir Belediyesi'nin resmi yazışmalarında, Aktepe Mahallesi 91 ada 99 parseldeki yapıya benzer nitelikteki yapıların yıkım işlemlerinin değerlendirmeye alındığı ve bölgede ruhsatsız yapılara yönelik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yıkımın ise 28 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor. Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Sevinç, taşınmazla ilgili sürecin halen yargı mercileri önünde devam ettiğini belirtti. Bilirkişi raporuna ilişkin yasal itiraz sürecinin de sürdüğünü ifade eden Sevinç, buna rağmen yıkım sürecinin hızlandırılmak istendiğini savundu. Sevinç, "Yüzlerce kaçak yapıya göz yumulurken, sadece bizim binamızın hedef alınmasının nedeni AK Partili olmamız. Sadece bizim yapıya karşı yıkım kararını alması adalet değil, siyasetin yıkımıdır" diye isyan etti.

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