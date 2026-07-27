İzmir'de şoke eden keşif! Bin 200 yıllık mezarda gizlenen sır

İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yaratan yeni bir keşfe ulaşıldı. Antik dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Artemis Tapınağı'nın yakın çevresinde yürütülen araştırmalarda, kutsal alan sınırları içerisinde daha önce benzerine rastlanmayan özelliklere sahip bir mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Keşfi en tuhaf kılan detaylardan biri mezarın konumu oldu. Uzmanlar, ikiz bebeklerin mezarının MS 2. veya 3. yüzyılda inşa edilmiş terkedilmiş bir tuvalet (latrine) kanalının içine yerleştirildiğini belirledi. Bu latrine, Artemis Tapınağı'nın kutsal alanı içinde MS 1. yüzyılda müzikal gösteriler için inşa edilmiş bir Roma odeumunun sonradan eklenen bir parçasıydı.

1200 YILLIK BİZANS DÖNEMİ İKİZLERİ

Childhood in the Past dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu taş örgülü mezar orta Bizans dönemine, yani 8. veya 9. yüzyıla tarihlendiriliyor. Kazıyı yürüten uzmanlar, yan yana gömülen iki küçük iskeletin kemik boyutlarını inceleyerek bebeklerin yaklaşık 33 ila 34 haftalık (7.5 aylık) prematüre olarak dünyaya geldiğini tespit etti.

Avusturya Bilimler Akademisi'nden arkeolog Lilli Zabrana ve biyoarkeolog Caroline Partiot liderliğindeki uluslararası ekip, bu keşfin sıradan bir defin olmadığını fark etti. Bebeklerin ölüm yaşlarının aynı olması ve doğrudan temas halinde gömülmeleri, onların ikiz olduğu hipotezini güçlendiriyor.