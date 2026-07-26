İzmir'de tepki çeken görüntü: Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler

Trafikte can güvenliğini hiçe sayan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda biri erkek, ikisi kadın olmak üzere 3 kişi, seyir halindeki aracın üzerine çıkarak dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve daha sonra sanal medya hesaplarından paylaşıldı.