Buca’da havuz vurgunu

Buca Belediyesi son zamanlarda yolsuzluklarla ön plana çıkmış durumda. Yakın bir zamanda işçiler paralarını istemek için eylem yaparken sevgilisiyle Phuket Adaları'na giden ve sonra da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Görkem Duman, gündeme bomba gibi düşmüştü.
Şimdi de Buca Belediyesi iştiraki şirketi Üzüm Kent'e bağlı Naim Süleymanoğlu Sporium Spor Merkezi havuzunda kayıt skandalı yaşandı. Merkez sorumlusu Tuğba Tombuloğlu ve şirketin yazılımcısı Fevzi Sarp Özkan'ın kursiyerlerden elden kayıt parası aldığı ancak parayı belediyenin kasasına aktarmadığı ortaya çıktı.
KURSLAR KAPATILDI
Naim Süleymanoğlu Sporium Spor Merkezi Müdürü Barış Özreçber'in Haziran ayının başında Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen soruşturmada tutuklanmasıyla merkezdeki tüm kurslar kapatıldı. Çocukları için kurslara kayıt yaptıran veliler de, paralarının iadeleri için tesise gelmeye başladı. Olay, 13 Haziran tarihinde F.Ö. isimli bir velinin 2 çocuğu için merkeze ödediği 5 bin 400 liranın iadesi için tesise gelmesiyle ortaya çıktı.
Veli, kurs kaydını Özkan'ın yaptığını ve ödemeyi elden aldığını iddia etti. Söz konusu tarihin kayıt sistemini inceleyen kayıt personeli, kaydın yapıldığını ancak şirket kasasına herhangi bir paranın girmediğini fark ederek durumu, amiri R.A.'ya bildirdi.
PARA GİRİSİ OLMADIĞI BELİRLENDİ
Yaşanan bu ilk olaydan sonra tesise gelen çok sayıda velinin kurs paralarını tesisin sorumlusu Tombuloğlu ve Özkan'a verdiği ortaya çıktı. Söz konusu kayıtların ise, kayıt personelinin izinli olduğu günlerde ve kayıt personelinin sistemine girilerek yapıldığı ancak şirket kasasına para girişi olmadığı ortaya çıktı. Belediye tarafından sorumlu Tombuloğlu ve şirketin yazılımcısı Özkan'a soruşturma açılırken, yüzlerce öğrenciye yapılan naylon kayıtlarla yaklaşık 1 milyon 500 bin liranın şirket hesabına Naim Süleymanoğlu Sporium Spor Merkezi girmediği iddia ediliyor.