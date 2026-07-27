Buca’da havuz vurgunu

Veli, kurs kaydını Özkan'ın yaptığını ve ödemeyi elden aldığını iddia etti. Söz konusu tarihin kayıt sistemini inceleyen kayıt personeli, kaydın yapıldığını ancak şirket kasasına herhangi bir paranın girmediğini fark ederek durumu, amiri R.A.'ya bildirdi.

PARA GİRİSİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yaşanan bu ilk olaydan sonra tesise gelen çok sayıda velinin kurs paralarını tesisin sorumlusu Tombuloğlu ve Özkan'a verdiği ortaya çıktı. Söz konusu kayıtların ise, kayıt personelinin izinli olduğu günlerde ve kayıt personelinin sistemine girilerek yapıldığı ancak şirket kasasına para girişi olmadığı ortaya çıktı. Belediye tarafından sorumlu Tombuloğlu ve şirketin yazılımcısı Özkan'a soruşturma açılırken, yüzlerce öğrenciye yapılan naylon kayıtlarla yaklaşık 1 milyon 500 bin liranın şirket hesabına Naim Süleymanoğlu Sporium Spor Merkezi girmediği iddia ediliyor.