Çeşme sahillerinde rekor doluluk





Özcan Hoşgeldi de hafta sonu tatilini değerlendirmek için çocuklarıyla beraber günübirlik denize geldiklerini, denizin güzel ve çocuklar için uygun olduğunu aktardı. Kendisini kuma gömen Azra Hoşgeldi ise "Çok iyi hissediyorum. Kumda olmak çok rahat" diye belirtti. Sahilde arkadaşlarıyla eğlenen Ayşegül Yenilmez, tatilin çok güzel geçtiğini, eğlenmeye geldiklerini ve kumun içine kendini gömerek güneşlendiğini söyledi

DİĞER