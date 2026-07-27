İzmir baraj doluluk oranları 2026: İZSU güncel verileri açıklandı! Tahtalı Barajı su seviyesi ne kadar?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan verilere göre, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdı. Özellikle geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyelere gerileyen rezervlerin bu yıl önemli ölçüde toparlandığı görüldü.