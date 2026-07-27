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İzmir baraj doluluk oranları 2026: İZSU güncel verileri açıklandı! Tahtalı Barajı su seviyesi ne kadar?

İzmir baraj doluluk oranları açıklandı. İZSU'nun 27 Temmuz 2026 tarihli güncel verilerine göre, İzmir'e içme suyu sağlayan barajlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış yaşandı. Kentin en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı başta olmak üzere birçok barajda doluluk oranlarının yükselmesi, su rezervleri açısından sevindirdi. İşte 27 Temmuz Pazartesi İzmir barajlarında son durum...

HABER MERKEZİ

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan verilere göre, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdı. Özellikle geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyelere gerileyen rezervlerin bu yıl önemli ölçüde toparlandığı görüldü.

27 Temmuz 2026 itibarıyla İzmir barajlarının aktif doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: 50,42
Balçova Barajı: 73,43

Ürkmez Barajı: 83,21
Gördes Barajı: 35,95

Alaçatı Kutlu Aktaş: 59,78

TAHTALI BARAJI'NDA GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

İzmir'in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı, aktif doluluk oranını yüzde 50,42'ye çıkardı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 8,97 seviyesindeydi.

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