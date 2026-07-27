İzmir Buca'da yangın kabusu bitmiyor! Sanayinin dibindeki çöplük yine alevlere teslim

"İTFAİYE ARAÇLARI BURADA MAALESEF BAĞLI KALMIŞ"

Her gün onlarca itfaiye aracının bölgeye mekik dokuduğunu belirten Özhan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:



"Yangın bazında değil de gelen itfaiye bazında söyleyeyim ben size; her gün 10 itfaiye buraya geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 10 itfaiye burada... Tonlarca, her bir itfaiyede 20-22 ton su olduğunu düşünürseniz 10 tane itfaiye buraya suyunu sıkıyor, gidiyor maalesef. İtfaiyeciler her seferinde zaten isyanda. Yani bir küçük önlem alınmadığı için bütün itfaiyeciler, bütün itfaiye araçları burada maalesef bağlı kalmış. Orada bir sorun olsa ona yetişme ihtimali zayıf. Neden? Arabalar burada boşalıyor, o arabaların doldurulması bir süreç biliyorsunuz. Genel manada birçok derdi var. Bak ben daha henüz kendi çektiğimiz duman sıkıntısını, buradaki pisliği, solumayı vesaireyi söylemedim bile. Ben amme için konuşuyorum şu anda burada konuştuklarımı. Biz hep bu dumana maruz kalıyoruz, hep bu pisliğe maruz kalıyoruz. Yine bu görüntüye maruz kalıyoruz ama maalesef henüz bir çözüm bulunmuş değil. Şimdi çevre ve şehircilikle ilgili çok fazla ehliyetim olmadığı için bir önlem nasıl alınır bilemiyorum ama bence çözülebilir. Bu saha kiminse ona ciddi bir yaptırım yapıp etrafı çevrilmeli. Zira çevreliydi aslında ama işte bazı vatandaşlar buradaki etrafın açılmasına sebep oldular. Demirleri veya telleri alıp gittiler. Daha önceden iyiydi burası ama şu son 5 senedir berbat hale geldi. Burada sürekli çöp yakılıyor. Son 5 senedir böyle diyorum burası, burada her gün yangın çıkıyor. Yani 365 gün olarak çarpıp bulabilirsiniz burada çıkabilecek yangını; bin 500 günün üzerinde, bin 500'ün üzerinde yangın çıkmıştır burada."