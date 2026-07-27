Haberler İzmir İzmir Çeşme Ilıca Plajı'nda tepki çeken görüntüler! Tatilciler şaşkına döndü İzmir Çeşme Ilıca Plajı'nda tepki çeken görüntüler! Tatilciler şaşkına döndü İzmir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'deki Ilıca Plajı'nda yaşanan kirlilik, tatilcilerin tepkisine neden oldu. Sahil şeridinde biriken deniz yosunu kalıntıları, balık ölüleri ve plastik atıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlar, temiz bir deniz beklentisiyle geldikleri plajda kötü manzarayla karşılaştı. İHA









İzmir'in ünlü tatil merkezlerinden biri olan Çeşme Ilıca Plajı'ndaki kirlilik, tatilcilerin tepkisini çekti. Denize girmek ve kumsalda vakit geçirmek için plaja gelen vatandaşlar, kıyı şeridi boyunca biriken deniz yosunu kalıntıları, plastik şişe, kıyıya vurmuş balık ölüsü ve birçok atıkla karşılaştı. Kirli görüntü karşısında hayal kırıklığına uğrayan tatilciler, kirli sahillerde denize girmek zorunda kaldı. Vatandaşlar Çeşme Belediyesi'ne tepki göstererek denizin temizlenmesini istedi.





Plajların bakımsız olduğunu belirten tatilcilerden Muhammet Furkan Ünsal, "Deniz pislik içinde. Ölü balıklar var. İğrenç bir ortam var" diye konuştu. Manisa'dan günübirlik tatil için İzmir'e gelen Ömer Uygur da sahilin geçen sene daha kalabalık olduğunu, denizin içinde pisliklerin bulunduğunu ve kirlilikten dolayı bu sene insanların gelmediğini ifade etti.