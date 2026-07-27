İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ | GDZ DUYURDU: İZMİR'İN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz Salı İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3761968
Hacıömerli
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3771990
Fatih
09:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769656
Çitköy
Dağıstan
10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771368
Atatürk
Kızılay
08:30 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3772034
Cumhuriyet
09:30 - 17:30
16 Eylül
09:30 - 17:30
Altınyunus
08:30 - 16:30
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3772357
Fevzi Çakmak
10:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3772025
Kösedere
Yayla
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3769506
Şemikler
06:00 - 06:15
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3772029
Çambel
09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3772028
Suludere
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3764636
9 Eylül
10:30 - 14:30
Alaniçi
12:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3771298
Günlüce
09:00 - 15:30
Çamlıca
10:00 - 17:00
Ovacık
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3772220
Kavakdere
10:00 - 12:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3771990
Akkoyunlu
09:30 - 15:30
Osmancık
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3772116
Tepeköy
09:00 - 17:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3771562
Atatürk
09:30 - 17:30
Kuşçular
10:30 - 16:30
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3772061
Yukarıtosunlar
09:30 - 17:30
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3772143
Ata
09:00 - 17:00
Kuyucak
10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3772053
Balatçık
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3768411
Narlı
09:30 - 15:30
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3771377
Osmangazi
13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3772196
Bahçelievler
09:00 - 13:00
Doğanay
13:30 - 17:00