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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ | GDZ DUYURDU: İZMİR'İN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ | GDZ DUYURDU: İZMİR'İN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 28 Temmuz Salı İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz Salı İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3761968

Hacıömerli

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3771990

Fatih

09:30 - 15:30

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769656

Çitköy

Dağıstan

10:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771368

Atatürk

Kızılay

08:30 - 13:00

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3772034

Cumhuriyet

09:30 - 17:30

16 Eylül

09:30 - 17:30

Altınyunus

08:30 - 16:30

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3772357

Fevzi Çakmak

10:00 - 12:00

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3772025

Kösedere

Yayla

09:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3769506

Şemikler

06:00 - 06:15

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3772029

Çambel

09:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3772028

Suludere

09:30 - 17:30

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3764636

9 Eylül

10:30 - 14:30

Alaniçi

12:00 - 13:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3771298

Günlüce

09:00 - 15:30

Çamlıca

10:00 - 17:00

Ovacık

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3772220

Kavakdere

10:00 - 12:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3771990

Akkoyunlu

09:30 - 15:30

Osmancık

09:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3772116

Tepeköy

09:00 - 17:00

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3771562

Atatürk

09:30 - 17:30

Kuşçular

10:30 - 16:30

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3772061

Yukarıtosunlar

09:30 - 17:30

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3772143

Ata

09:00 - 17:00

Kuyucak

10:00 - 12:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3772053

Balatçık

09:00 - 17:00

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3768411

Narlı

09:30 - 15:30

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3771377

Osmangazi

13:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3772196

Bahçelievler

09:00 - 13:00

Doğanay

13:30 - 17:00

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