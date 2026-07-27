İzmir İtfaiyesi'nden afet seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) Ağır Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu sürecini başlattı. Akreditasyon kapsamında 110 itfaiye personeli, harita okuma, GPS ve pusula kullanımı gibi afet anlarında kritik öneme sahip konularda eğitim alıyor.

Eğitimlerde, deprem sonrası iletişim altyapısının devre dışı kaldığı senaryolar esas alınarak ekiplerin belirlenen koordinatlara en kısa sürede ulaşabilmesi için uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte İzmir İtfaiyesi, uluslararası standartlara uygun eğitimli personeli ve güçlendirilmiş donanımıyla afet bölgelerinde daha hızlı, koordineli ve etkin görev yapabilecek.





'KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM'

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, başlatılan akreditasyon çalışmasının kurum açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu sadece bir belge alma süreci değil, afetlere müdahalede standartlaşmayı sağlayacak, disiplinli çalışmayı güçlendirecek ve daha fazla can kurtarmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm adımıdır" dedi.