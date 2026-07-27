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Haberler İzmir İzmir su kesintisi 27 Temmuz 2026: İZSU ilçe ilçe güncel su kesintisi listesi

İzmir su kesintisi 27 Temmuz 2026: İZSU ilçe ilçe güncel su kesintisi listesi

İzmir su kesintisi yaşayan ilçeler belli oldu. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları, ana boru arızaları ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kentin bazı ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Temmuz 2026 tarihli İZSU güncel su kesintisi listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İZSU'nun yayımladığı güncel bilgilere göre, kent genelinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatler arasında su kesintisi uygulanıyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI MANAVKUYU 27.07.2026 saat 11:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KEMALPAŞA, YUNUS EMRE 27.07.2026 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA EGEMENLİK 27.07.2026 saat 10:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURU NEĞLENHOCA 27.07.2026 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇINARTEPE 27.07.2026 saat 12:16 ile 14:16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, KIR, YAYLA 27.07.2026 saat 12:03 ile 15:03 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN İNÖNÜ, VİLLAKENT 27.07.2026 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ATATÜRK 27.07.2026 saat 11:12 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER 27.07.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ AHMET TANER KIŞLALI, AYDINLIKEVLER 27.07.2026 saat 11:57 ile 13:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT 27.07.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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